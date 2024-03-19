Днепропетровщина: в Никопольском районе россияне попали в частный дом и экскаватор

Российские захватчики в течение дня 9 раз атаковали дронами Никопольский район Днепропетровщины. Кроме того, по этому району враг нанес удар еще из тяжелой артиллерии. О ситуации в регионе сообщил председатель ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

9 атак дронами-камикадзе и обстрел из тяжелой артиллерии. По Никопольщине в течение дня работало оружие агрессора. Враг бил по райцентру, Марганецкой и Покровской громадах. - уточнил Лысак.

Детали

Из-за этих обстрелов в районе поврежден частный дом и экскаватор. Также изуродована хозяйственная постройка, и еще одна уничтожена дотла.

По данным Лысака обошлось без погибших и пострадавших.

В других районах области сутки прошли без обстрелов.

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Напомним

Накануне вечером рф дважды обстреляла Никопольщину. По данным ОВА обошлось без пострадавших.