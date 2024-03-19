Обманули латвийцев на три млн грн: на Днепропетровщине будут судить 11 сотрудников мошеннических "саІІ-центров"

На Днепропетровщине перед судом предстанут 11 участников преступной организации, которые обманули граждан Латвии на 70 тыс евро. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генпрокурора и Нацполицию.

Детали

Как сообщается, их обвиняют в мошенничестве в крупных размерах, незаконном обращении с оружием и вовлечении несовершеннолетних в противоправную деятельность (ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 304 УК Украины).

Трое организаторов, в том числе доверенное лицо "вора в законе" по прозвищу "Лаша Сван", разработали совместный план завладения средствами граждан Латвии. Обвиняемые создали мошеннические "саІІ-центры", которые оснастили компьютерной техникой с соответствующим программным обеспечением и клиентской базой банковских учреждений. К работе привлекли операторов, в том числе несовершеннолетнюю девушку.

Представляясь сотрудниками иностранных банковских учреждений, "работники" центров вводили потерпевших в заблуждение и узнавали конфиденциальные данные банковских счетов. После чего - выводили денежные средства потерпевших на подконтрольные им счета.

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"Общая сумма, которой незаконно завладели мошенники, составила более 70 тыс евро", - указали в ОГП.

Во время проведения 30 санкционированных обысков по месту жительства обвиняемых и помещений "саІІ-центров" изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, черновые записи и огнестрельное оружие.

Мероприятия по нейтрализации преступной организации проводились в несколько этапов на территории Украины и Латвии.