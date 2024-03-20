Из-за непогоды на Днепропетровщине оставались без света более 9 тысяч потребителей - Минэнерго

Из-за непогоды в Днепропетровской области оставались без света более 9 тысяч потребителей, по состоянию на утро почти все запитаны. Дефицита электроэнергии нет. Об этом сообщает Минэнерго, пишет УНН.

Вчера на одной из ТЭЦ выключалось оборудование. Станция разгрузилась без потери собственных нужд, и впоследствии была возвращена к работе. Дефицита электроэнергии нет. Электроэнергии, производимой украинскими электростанциями, достаточно для покрытия потребностей потребителей. Также планируется коммерческий импорт и экспорт, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что ситуация контролируемая. Система сбалансирована. Графики отключений не применяются.

ПОСЛЕДСТВИЯ НЕПОГОДЫ

Из-за неблагоприятных погодных условий в Днепропетровской области обесточивалось более 9 тысяч потребителей. По состоянию на утро почти все запитаны, остается без света около 100 абонентов.

СОСТОЯНИЕ СЕТЕЙ

За прошедшие сутки аварийно выключалась воздушная линия электропередачи 220 кВ в Закарпатской области. Без обесточенных потребителей.

СИТУАЦИЯ НА ЗАЕСЕ

Уровень воды в пруду-охладителе составляет 15,52 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции.

ИМПОРТ/ ЭКСПОРТ

На текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии - 4851 МВт-ч. Также предполагается экспорт - до 1838 МВт-ч.

Напомним

Украина активно интегрирует свои энергетические рынки в европейские, сосредотачиваясь на развитии возобновляемой энергетики, привлечении инвестиций и имплементации энергетического законодательства ЕС для повышения гибкости и стабильности рынка электроэнергии.

Украина постепенно интегрируется в европейские энергорынки: Минэнерго призвало бизнес к новым инвестициям в энергетику