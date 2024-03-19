Украина постепенно интегрируется в европейские энергорынки: Минэнерго призвало бизнес к новым инвестициям в энергетику

В Минэнерго организовали встречу международными партнерами, чтобы обсудить интеграцию украинских энергетических рынков в европейские, что является составляющей развития энергосектора страны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.

Детали

К встрече привлекли 90 представителей компаний и иностранных дипломатов. С украинской стороны выступали заместители министра энергетики Украины Светлана Гринчук, Ярослав Демченков и Николай Колесник.

Участники обсудили важность привлечения бизнеса к процессам восстановления и усиления энергетического сектора, развития энергетической инфраструктуры и внедрения новых стратегий и задач, ориентированных на европейские и мировые практики.

В частности Ярослав Демченков обратил внимание на активизацию сотрудничества международного бизнеса в энергетическом секторе даже во время войны.

По его словам, этому способствует синхронизация украинской энергосистемы с европейской ENTSO-E, продолжение интеграции энергетических рынков в общеевропейском контексте и законодательные изменения.

Энергетические рынки интегрируются в общеевропейские, становятся более предсказуемыми и понятными для инвесторов. (...) Сейчас Минэнерго активно работает над имплементацией четвертого энергопакета ЕС в национальное законодательство. Это будет способствовать дальнейшему развитию использования возобновляемых источников энергии, повышению гибкости и стабильности на электроэнергетическом рынке - рассказал Демченков.

Кроме того, Николай Колесник отметил, что Украина может предложить значительное инвестиционное преимущество в виде более дешевого мегаватта и метра кубического, что является основной затратной составляющей.

А также отметил перспективы развития и инвестирования в газовую отрасль в контексте евроинтеграционных процессов.

В Европе из-за санкций произошел определенный дисбаланс на газовом рынке, и бизнес стал выбирать наиболее конкурентные среды. Для Украины, где есть собственная выработка и хранилища, - это выгодная ситуация - объяснил Колесник

В ведомстве подчеркнули, что Минэнерго заинтересовано в увеличении присутствия украинских компаний на энергетических рынках ЕС и открыто к сотрудничеству, предоставлению экспертной и другой поддержки для достижения соответствующих задач.

Напомним

В Минэнерго заявили, что Украина активно интегрирует свои энергетические рынки в европейские, сосредотачиваясь на развитии возобновляемой энергетики, привлечении инвестиций и имплементации энергетического законодательства ЕС для повышения гибкости и стабильности рынка электроэнергии.