На ДнепроГЭС после атаки рф продолжается разбор завалов и оценка последствий - Минэнерго

После российской атаки 22 марта на Днепровской гидроэлектростанции продолжают разбирать завалы, также специалисты оценивают состояние оборудования. Об этом в эфире Радио Свобода заявила заместитель министра министра энергетики Украины Светлана Гринчук, пишет УНН.

Чиновница указала, что сейчас у российских сил объекты энергетики являются главной целью для атак.

Что касается повреждения ДнепроГЭС, то на сегодня еще продолжается разбор завалов и продолжается оценка состояния оборудования. То оборудование, которое подлежит ремонту, которое можно быстро отремонтировать - мы это делаем. То оборудование, которое получило значительные повреждения, - ищем замену ему и будем стараться как можно быстрее отремонтировать его. Однако мы должны понимать, что у врага сейчас, как мы видим, энергетика - это цель №1. Поэтому мы должны быть готовы к различным вариантам развития событий - сказала Гринчук.

Детали

Заместитель министра также рассказала, что энергетики сейчас делают все возможное, чтобы и защитить энергетические объекты, и восстановить поврежденные. Однако для эффективной защиты необходимо усиление противовоздушной обороны.

"С нашей стороны мы делаем все, что возможно. Это и ремонты, и возможная защита наших энергетических объектов. Конечно, нам нужно усиление противовоздушной обороны, поскольку лучшей защиты как противовоздушная оборона, в том числе и для энергетических объектов, нет. Но в комплексе: противовоздушная оборона, физическая защита, которую мы строили и строим для наших объектов, - все это вместе, надеемся, позволит нам защитить наши объекты", - заявила Гринчук.

Дополнение

Российские войска во время массированной атаки 22 марта нанесли удар по крупнейшей ГЭС Украины - ДнепроГЭС в Запорожье. Укргидроэнерго сообщало о серьезных повреждениях.

В Минэнерго этот удар рф назвали самой масштабной атакой на украинскую энергетику за последнее время.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российские войска за ночь и утро 22 марта запустили по Украине более 60 "шахедов" и почти 90 ракет различных типов.

Позже в Воздушных силах ВСУ уточнили, что из 151 средства воздушного нападения, которые запустила рф, 92 сбили силы ПВО.