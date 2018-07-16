На детской площадке в Краматорске мальчик нашел снаряд

"В это время он (мальчик, - ред.) вместе с друзьями гулял во дворе и видел, как неизвестный мужчина что-то искал с металлоискателем, а потом ушел. Когда ребенок подошел ближе, то увидел на земле снаряд. К счастью, он знал, какую опасность могут представлять взрывоопасные предметы, и сразу вызвал на помощь", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, это артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны. Сейчас на месте работают сотрудники следственно-оперативной группы Краматорского отдела полиции и ГСЧС.

Напомним, в одном из супермаркетов Чернигова обнаружили гранату.