На дитмайданчику у Краматорську хлопчик знайшов снаряд

"У цей час він (хлопчик, - ред.) разом із друзями гуляв на подвір'ї та бачив, як навколо невідомий чоловік щось шукав з металошукачем, а потім пішов. Коли дитина підійшла ближче, то побачила на землі снаряд. На щастя, він знав, яку небезпеку можуть становити вибухонебезпечні предмети, та відразу викликав на допомогу", - йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, це артилерійський снаряд часів Другої світової війни. Наразі на місці працюють співробітники слідчо-оперативної групи Краматорського відділу поліції та ДСНС.

Нагадаємо, в одному з супермаркетів Чернігова виявили гранату.