Киев • УНН
Заказывая туристические услуги, потребители должны внимательно изучить договор, убедиться, что туроператор имеет действительную лицензию и финансовое обеспечение, а также обратить внимание на такие детали, как размещение, перевозки, экскурсии, страхование, правила въезда и условия оплаты.
Заказывая туристические услуги, планируя летний отпуск, стоит внимательно изучить договор, убедиться, что туроператор имеет действительную лицензию и финансовое обеспечение, а также обратить внимание на детали, посоветовали в Госпродпотребслужбе, пишет УНН.
"Летний отдых, как семейный, так и детский, стоит планировать заранее, учитывая ряд факторов. При заказе туристических услуг Госпродпотребслужба советует потребителям делать выбор сознательно, на основании досконального изучения информации", - указывают в ведомстве.
Прежде всего, как отмечается, нужно изучить договор на туристическое обслуживание. "Исполнитель (туроператор) должен мыть действующие лицензию и финансовое обеспечение. Проверить эту информацию можно в Лицензионном реестре субъектов туроператорской деятельности", - сообщили в ведомстве.
Как советуют в потребительской службе, если вы заказываете услуги у туристического агента, стоит обратить внимание не только на его данные, но и на данные туроператора, услуги которого турагент предлагает.
Законом, как указано, определено, что в договоре на туристическое обслуживание указываются существенные условия договора, а именно:
Украинцам советуют быть внимательными при заказе туристических услуг, а если права потребителя нарушены - обращаться в Госпродпотребслужбу и ее территориальные органы.
Половина опрошенных украинцев планируют отпуск внутри страны: популярные направления5 июня 2024, 12:24 • 80641 просмотр