Заказывая туристические услуги, планируя летний отпуск, стоит внимательно изучить договор, убедиться, что туроператор имеет действительную лицензию и финансовое обеспечение, а также обратить внимание на детали, посоветовали в Госпродпотребслужбе, пишет УНН.

"Летний отдых, как семейный, так и детский, стоит планировать заранее, учитывая ряд факторов. При заказе туристических услуг Госпродпотребслужба советует потребителям делать выбор сознательно, на основании досконального изучения информации", - указывают в ведомстве.

Прежде всего, как отмечается, нужно изучить договор на туристическое обслуживание. "Исполнитель (туроператор) должен мыть действующие лицензию и финансовое обеспечение. Проверить эту информацию можно в Лицензионном реестре субъектов туроператорской деятельности", - сообщили в ведомстве.

Как советуют в потребительской службе, если вы заказываете услуги у туристического агента, стоит обратить внимание не только на его данные, но и на данные туроператора, услуги которого турагент предлагает.

Законом, как указано, определено, что в договоре на туристическое обслуживание указываются существенные условия договора, а именно:

срок пребывания в месте предоставления туристических услуг с указанием дат начала и окончания туристического обслуживания;

характеристика транспортных средств, осуществляющих перевозки, в частности их вид и категория, а также дата, время и место отправления и возвращения (если перевозка входит в состав туристического продукта);

гостиницы и другие средства временного размещения, их местоположение, категория, а также срок и порядок оплаты гостиничного обслуживания;

виды и способы обеспечения питания;

минимальное количество туристов в группе (в случае необходимости) и в связи с этим трехдневный срок информирования туриста о том, что туристическое путешествие не состоится из-за недобора группы;

программа туристического обслуживания;

виды экскурсионного обслуживания и другие услуги, включенные в стоимость туристического продукта;

другие субъекты туристической деятельности (их местонахождение и реквизиты), которые предоставляют туристические услуги, включенные в туристический продукт;

страховщик, осуществляющий страхование туристов по желанию туриста, других рисков, связанных с предоставлением туристических услуг;

правила въезда в страну (места) временного пребывания и пребывания там;

стоимость туристического обслуживания и порядок оплаты;

форма расчета.

Украинцам советуют быть внимательными при заказе туристических услуг, а если права потребителя нарушены - обращаться в Госпродпотребслужбу и ее территориальные органы.

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