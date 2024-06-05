Половина опрошенных украинцев планируют отпуск внутри страны: популярные направления

В 2024 году 51% украинцев планируют путешествовать внутри страны, при этом популярными направлениями являются Львов, Закарпатье, Одесса и Карпаты, согласно новому исследованию Gradus для Ribas Hotels Group, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, основные выводы анализа следующие:

Популярные места: больше всего выбирают Львов (12%), Закарпатье (12%), Одессу (11%) и Карпаты (10%). Самым популярным местом для отдыха является семейный отель, как для прошлого (29%), так и для запланированного отпуска (30%). Среди важнейших критериев выбора населенного пункта для отдыха выделяются следующие: природная среда, выгодная цена и безопасность.

Частота отдыха: 80% опрошенных имели последний отпуск в Украине. В 2023 году отдохнули 55% респондентов, в то время как 51% планируют путешествовать по Украине в 2024 году. Возрастная категория 18-24 лет особенно активна - 72% планируют отдых на лето. Треть (33%) опрошенных имели тры отпуска за последние 3 года, примерно столько же опрошенных (30%) имели 2 отпуска.

Продолжительность отдыха: 35% отдыхали 4-7 дней, и 36% - от 1 до 2 недель. На это лето самое популярное планирование - от 1 до 2 недель (42%) и 4-7 дней (34%).

Что касается отдыха во время военного положения, то, согласно исследованию, 85% положительно относятся к отдыху в Украине; 66% поддерживают идею выезда за границу во время войны.

Относительно безопасности на отдыхе: 75% считают важными наличие укрытий возле гостиниц; 64% - запасы на случай экстренных ситуаций; 62% - системы экстренной коммуникации.

Востребованные услуги, как сообщается: 41% ценят дегустации местных продуктов, 35% интересуются экскурсиями к достопримечательностям, 33% выбирают программы оздоровления и лечения.

Ссправка

Для формирования исследования были опрошены мужчины и женщины в возрасте 18-55 лет, проживающие в Украине, в городах с населением 50 тыс.+, имеющие доход средний и выше. Имели отдых за последние 3 года и не отклоняют отдых в течение лета 2024 года. Количество результативных интервью - 450.