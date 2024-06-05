Половина опитаних українців планують відпустку всередині країни: популярні напрямки
Київ • УНН
Згідно з новим дослідженням Gradus для Ribas Hotels Group, у 2024 році 51% українців планують подорожувати всередині країни, при цьому популярними напрямками є Львів, Закарпаття, Одеса та Карпати.
У 2024 році 51% українців планують подорожувати всередині країни, при цьому популярними напрямками є Львів, Закарпаття, Одеса та Карпати, згідно з новим дослідженням Gradus для Ribas Hotels Group, пише УНН.
Деталі
Як повідомляється, основні висновки аналізу наступні:
- Популярні місця: найбільш обираються Львів (12%), Закарпаття (12%), Одеса (11%) і Карпати (10%). Найпопулярнішим місцем для відпочинку є сімейний готель, як для минулої (29%), так і для відпустки, що планується (30%). Серед найважливіших критеріїв вибору населеного пункту для відпочинку виділяються такі: природне середовище, вигідна ціна та безпека.
- Частота відпочинку: 80% опитаних мали останню відпустку в Україні. У 2023 році відпочили 55% респондентів, у той час як 51% планують подорожувати по Україні у 2024 році. Вікова категорія 18-24 років особливо активна - 72% планують відпочинок на літо. Третина (33%) опитаних мали три відпустки за останні 3 роки, приблизно стільки ж опитаних (30%) мали 2 відпустки.
- Тривалість відпочинку: 35% відпочивали 4-7 днів, та 36% - від 1 до 2 тижнів. На це літо найпопулярніше планування - від 1 до 2 тижнів (42%) і 4-7 днів (34%).
Що стосується відпочинку під час воєнного стану, то, згідно з дослідженням, 85% позитивно ставляться до відпочинку в Україні; 66% підтримують ідею виїзду за кордон під час війни.
Стосовно безпеки на відпочинку: 75% вважають важливими наявність укриттів біля готелів; 64% - запаси на випадок екстрених ситуацій; 62% - системи екстреної комунікації.
Затребувані послуги, як повідомляється: 41% цінують дегустації місцевих продуктів; 35% цікавляться екскурсіями до визначних місць; 33% вибирають програми оздоровлення та лікування.
Довідково
Для формування дослідження були опитані чоловіки та жінки віком 18-55 років, які проживають в Україні, в містах з населенням 50 тис.+, мають дохід середній та вище. Мали відпочинок за останні 3 роки та не відхиляють відпочинок протягом літа 2024 року. Кількість результативних інтерв’ю - 450.