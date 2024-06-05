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Половина опитаних українців планують відпустку всередині країни: популярні напрямки

Половина опитаних українців планують відпустку всередині країни: популярні напрямки

Київ • УНН

 • 80908 перегляди

Згідно з новим дослідженням Gradus для Ribas Hotels Group, у 2024 році 51% українців планують подорожувати всередині країни, при цьому популярними напрямками є Львів, Закарпаття, Одеса та Карпати.

У 2024 році 51% українців планують подорожувати всередині країни, при цьому популярними напрямками є Львів, Закарпаття, Одеса та Карпати, згідно з новим дослідженням Gradus для Ribas Hotels Group, пише УНН.

Деталі

Як повідомляється, основні висновки аналізу наступні:

  • Популярні місця: найбільш обираються Львів (12%), Закарпаття (12%), Одеса (11%) і Карпати (10%). Найпопулярнішим місцем для відпочинку є сімейний готель, як для минулої (29%), так і для відпустки, що планується (30%). Серед найважливіших критеріїв вибору населеного пункту для відпочинку виділяються такі: природне середовище, вигідна ціна та безпека.
  • Частота відпочинку: 80% опитаних мали останню відпустку в Україні. У 2023 році відпочили 55% респондентів, у той час як 51% планують подорожувати по Україні у 2024 році. Вікова категорія 18-24 років особливо активна - 72% планують відпочинок на літо. Третина (33%) опитаних мали три відпустки за останні 3 роки, приблизно стільки ж опитаних (30%) мали 2 відпустки. 
  • Тривалість відпочинку: 35% відпочивали 4-7 днів, та 36% - від 1 до 2 тижнів. На це літо найпопулярніше планування - від 1 до 2 тижнів (42%) і 4-7 днів (34%).

Що стосується відпочинку під час воєнного стану, то, згідно з дослідженням, 85% позитивно ставляться до відпочинку в Україні; 66% підтримують ідею виїзду за кордон під час війни.

Стосовно безпеки на відпочинку: 75% вважають важливими наявність укриттів біля готелів; 64% - запаси на випадок екстрених ситуацій; 62% - системи екстреної комунікації.

Затребувані послуги, як повідомляється: 41% цінують дегустації місцевих продуктів; 35% цікавляться екскурсіями до визначних місць; 33% вибирають програми оздоровлення та лікування.

Довідково 

Для формування дослідження були опитані чоловіки та жінки віком 18-55 років, які проживають в Україні, в містах з населенням 50 тис.+, мають дохід середній та вище. Мали відпочинок за останні 3 роки та не відхиляють відпочинок протягом літа 2024 року. Кількість результативних інтерв’ю - 450.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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