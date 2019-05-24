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На ЧМ по хоккею определились полуфиналисты турнира

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КИЕВ. 24 мая. УНН. В словацком городе Кошице закончились четвертьфинальные противостояния чемпионата мира по хоккею, сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.

Сборная Канады лишь на последней секунде основного времени перевела игру в овертайм против Швейцарии и там дожала соперника - 3:2.

Таким образом 26-кратный чемпион мира пятый год подряд выступит в полуфинале турнира, где ее соперником станет команда Чехии.

Чехи в свою очередь вышли в полуфинал планетарного первенства впервые с 2015 года, обыграв Германию 5:1.

Вторая полуфинальная пара - Финляндия и Россия. Первые выбили из турнира действующих чемпионов шведов - 5:4, а россияне оказались сильнее США 4:3.

Добавим также, матчи 1/2 финала пройдут завтра.

Напомним, ранее определились все участники плей-офф группы А ЧМ-2019 по хоккею.

Украинские Национальные Новости

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