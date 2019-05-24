На ЧМ по хоккею определились полуфиналисты турнира
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. В словацком городе Кошице закончились четвертьфинальные противостояния чемпионата мира по хоккею, сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.
Сборная Канады лишь на последней секунде основного времени перевела игру в овертайм против Швейцарии и там дожала соперника - 3:2.
Таким образом 26-кратный чемпион мира пятый год подряд выступит в полуфинале турнира, где ее соперником станет команда Чехии.
Чехи в свою очередь вышли в полуфинал планетарного первенства впервые с 2015 года, обыграв Германию 5:1.
Вторая полуфинальная пара - Финляндия и Россия. Первые выбили из турнира действующих чемпионов шведов - 5:4, а россияне оказались сильнее США 4:3.
Добавим также, матчи 1/2 финала пройдут завтра.
Напомним, ранее определились все участники плей-офф группы А ЧМ-2019 по хоккею.