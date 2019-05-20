Визначилися усі учасники плей-оф групи А ЧС-2019 з хокею
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. У словацьких містах Братислава і Кошице пройшли чергові поєдинки групової стадії чемпіонату світу з хокею, повідомляє УНН з посиланням на сайт змагань.
За підсумками поєдинків шостого туру Фінляндія, США, Канада і Німеччина одержали перепустки до плей-оф. Фіни розібралися із французами 3:0, а американці святкували виграш над німцями 3:1.
Лідирують фіни з 16 очками, далі йде США (14), Канада (12) і Німеччина (12).
Відзначимо, що в іншій групі наразі топ-4 виглядає так: Росія (18), Чехія (15), Швеція і Швейцарія по 12.
Нагадаємо, після завершення дорослих чемпіонатів світу в дивізіонах IA і IB визначилися всі суперники збірних України в майбутньому сезоні-2019/2020.