Чоловіча збірна України дізналася суперників по майбутньому ЧС з хокею
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Після завершення дорослих чемпіонатів світу в дивізіонах IA і IB визначилися всі суперники збірних України в майбутньому сезоні-2019/2020, повідомляє УНН з посиланням на УХЛ і ФХУ.
Національна збірна команда України у квітні 2020 року у Дивізіоні ІВ виступатиме разом із командами Естонії, Японії, Польщі (з якими українці грали й цього року), Сербії (переможець Дивізіону ІІА) та Литви (команда, що вилетіла з Дивізіону ІА).
Змагання відбудуться наприкінці квітня. Місце проведення буде визначено на щорічному конгресі Міжнародної федерації хокею у Братиславі. Але відомо, що серед претендентів на проведення форуму є Польща.
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До вашої уваги суперники інших збірних України:
Суперниці жіночої національної збірної України (в Дивізіоні ІІВ) - Австралія, Нова Зеландія, Ісландія, Туреччина, Хорватія.
Молодіжної збірної України (Дивізіон ІВ) - Франція, Польща, Угорщина, Італія, Естонія.
Юніорської збірної України (Дивізіон ІВ) - Австрія, Угорщина, Італія, Словенія, Польща.