Через авіакатастрофу в Шереметьєво затримали приліт збірної РФ з хокею
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Виліт збірної Росії з хокею з Чехії в Москву затримується приблизно на одну годину. Про це журналістам повідомили в неділю в прес-службі Федерації хокею Росії (ФХР), інформує УНН з посиланням на російське агентство ТАСС.
Російські хокеїсти повинні були вилетіти відразу після заключного матчу Євротуру в Брно в рамках Чеських хокейних ігор. У неділю росіяни обіграли команду Чехії з рахунком 4:1. Літак з командою прилетить до столичного аеропорту Шереметьєво.
“Виліт збірної Росії з Брно затримується приблизно на годину”, — повідомили в ФХР.
Причиною тому стала авіакатастрофа літака SSJ 100 компанії “Аерофлот”, який загорівся при аварійній посадці в московському аеропорту Шереметьєво. Літак повинен був вилетіти в Мурманськ.