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Опубліковано відео з середини палаючого лайнера у Шереметьєво

Опубліковано відео з середини палаючого лайнера у Шереметьєво

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 травня. УНН. Сьогодні пасажирський літак SSJ 100 компанії “Аерофлот” загорівся при аварійній посадці в московському аеропорту Шереметьєво. Літак повинен був вилетіти в Мурманськ, у соціальних мережах з’явилося відео з середини лайнера, який потрапив у катастрофу, передає УНН з посиланням на російські ЗМІ.

У «Аерофлоті» повідомили, що причиною пожежі на літаку стало загоряння двигунів після його посадки в аеропорту. Компанія відзначає, що літак вимушено повернувся в Шереметьєво «з технічних причин». За даними ЗМІ, причиною повернення літака стало влучення блискавки, яке розглядають як основну версію катастрофи.

Слідчий комітет Росії (СКР) повідомив, що в результаті аварії і пожежі літака SSJ 100 в аеропорту Шереметьєво загинули 13 осіб. Серед загиблих двоє дітей.

Відео СК РФ у перші хвилини після катастрофи:

На місце події прибули глава МНС Євген Зінічєв, глава Мінтрансу Євген Дітріх і глава Росавіації Олександр Нерадько. Як передає кореспондент "Коммерсант", у стійки інформації в терміналі B аеропорту Шереметьєво розбитий оперативний штаб, де опитують родичів пасажирів. Співробітники СКР опитують тих, хто вижив.

Відео з салону лайнера, який потрапив у катастрофу:

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