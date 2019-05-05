Опубліковано відео з середини палаючого лайнера у Шереметьєво

КИЇВ. 5 травня. УНН. Сьогодні пасажирський літак SSJ 100 компанії “Аерофлот” загорівся при аварійній посадці в московському аеропорту Шереметьєво. Літак повинен був вилетіти в Мурманськ, у соціальних мережах з’явилося відео з середини лайнера, який потрапив у катастрофу, передає УНН з посиланням на російські ЗМІ.