Опубликовано видео из середины горящего лайнера в Шереметьево
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Сегодня пассажирский самолет SSJ 100 компании “Аэрофлот” загорелся при аварийной посадке в московском аэропорту Шереметьево. Самолет должен был вылететь в Мурманск, в социальных сетях появилось видео с середины лайнера, попавшего в катастрофу, передает УНН со ссылкой на российские СМИ.
В “Аэрофлоте” сообщили, что причиной пожара на самолете стало возгорание двигателей после его посадки в аэропорту. Компания отмечает, что самолет вынужденно вернулся в Шереметьево “по технической причине”. По данным СМИ, причиной возвращения самолета стало попадание молнии.
Следственный комитет России (СКР) сообщил, что в результате аварии и пожара самолета SSJ 100 в аэропорту Шереметьево погибли 13 человек. Среди погибших двое детей.
Видео СК РФ в первые минуты после катастрофы:
На место происшествия прибыли глава МЧС Евгений Зиничев, глава Минтранса Евгений Дитрих и глава Росавиации Александр Нерадько. Как передает корреспондент “Коммерсант”, у стойки информации в терминале B аэропорта Шереметьево разбит оперативный штаб, где опрашивают родственников пассажиров. Сотрудники СКР опрашивают выживших.
Видео из салона лайнера, попавшего в катастрофу: