Из-за авиакатастрофы в Шереметьево задержали прилет сборной РФ по хоккею
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Вылет сборной России по хоккею из Чехии в Москву задерживается примерно на один час. Об этом журналистам сообщили в воскресенье в пресс-службе Федерации хоккея России (ФХР), информирует УНН со ссылкой на российское агентство ТАСС.
Российские хоккеисты должны были вылететь сразу после заключительного матча Евротура в Брно в рамках Чешских хоккейных игр. В воскресенье россияне обыграли команду Чехии со счетом 4:1. Самолет с командой прилетит в столичный аэропорт Шереметьево.
“Вылет сборной России из Брно задерживается примерно на час”, — сообщили в ФХР.
Причиной этому стала авиакатастрофа самолета SSJ 100 компании “Аэрофлот”, который загорелся при аварийной посадке в московском аэропорту Шереметьево. Самолет должен был вылететь в Мурманск.