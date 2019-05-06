Мужская сборная Украины узнала соперников по будущему ЧМ по хоккею
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. После завершения взрослых чемпионатов мира в дивизионах IA и IB определились все соперники сборных Украины в будущем сезоне 2019/2020, сообщает УНН со ссылкой на УХЛ и ФХУ.
Национальная сборная команда Украины в апреле 2020 в Дивизионе ІВ будет выступать вместе с командами Эстонии, Японии, Польши (с которыми украинцы играли и в этом году), Сербии (победитель Дивизиона ІІА) и Литвы (команда, вылетела из дивизиона ІА).
Соревнования состоятся в конце апреля. Место проведения будет определено на ежегодном конгрессе Международной федерации хоккея в Братиславе. Но известно, что среди претендентов на проведение форума есть Польша.
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Вашему вниманию соперники других сборных Украины:
Соперницы женской национальной сборной Украины (в Дивизионе ІІВ) - Австралия, Новая Зеландия, Исландия, Турция, Хорватия.
Молодежной сборной Украины (Дивизион ІВ) - Франция, Польша, Венгрия, Италия, Эстония.
Юниорской сборной Украины (Дивизион ІВ) - Австрия, Венгрия, Италия, Словения, Польша.