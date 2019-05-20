Определились все участники плей-офф группы А ЧМ-2019 по хоккею
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. В словацких городах Братислава и Кошице прошли очередные поединки групповой стадии чемпионата мира по хоккею, сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.
По итогам поединков шестого тура Финляндия, США, Канада и Германия получили пропуска в плей-офф. Финны разобрались с французами 3:0, а американцы праздновали выигрыш над немцами 3:1.
Лидируют финны с 16 очками, далее следует США (14), Канада (12) и Германия (12).
Отметим, что в другой группе пока топ-4 выглядит так: Россия (18), Чехия (15), Швеция и Швейцария по 12.
Напомним, после завершения взрослых чемпионатов мира в дивизионах IA и IB определились все соперники сборных Украины в будущем сезоне-2019/2020.