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На ЧС з хокею визначились півфіналісти турніру

На ЧС з хокею визначились півфіналісти турніру

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 травня. УНН. У словацькому місті Кошице закінчилися чвертьфінальні протистояння чемпіонату світу з хокею, повідомляє УНН з посиланням на сайт змагань.

Збірна Канади лише на останній секунді основного часу перевела гру в овертайм проти Швейцарії і там дотиснула суперника – 3:2.

Таким чином 26-кратний чемпіон світу п'ятий рік поспіль виступить у півфіналі турніру, де її суперником стане команда Чехії.

Чехи своєю чергою вийшли в півфінал планетарної першості вперше з 2015 року, обігравши Німеччину 5:1.

Друга півфінальна пара - Фінляндія та Росія. Перші вибили з турніру чинних чемпіонів шведів – 5:4, а росіяни виявились сильнішими за США 4:3.

Додамо також, матчі 1/2 фіналу пройдуть завтра.

Нагадаємо, раніше визначилися усі учасники плей-оф групи А ЧС-2019 з хокею.

Українські Національні Новини

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