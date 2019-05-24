На ЧС з хокею визначились півфіналісти турніру
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. У словацькому місті Кошице закінчилися чвертьфінальні протистояння чемпіонату світу з хокею, повідомляє УНН з посиланням на сайт змагань.
Збірна Канади лише на останній секунді основного часу перевела гру в овертайм проти Швейцарії і там дотиснула суперника – 3:2.
Таким чином 26-кратний чемпіон світу п'ятий рік поспіль виступить у півфіналі турніру, де її суперником стане команда Чехії.
Чехи своєю чергою вийшли в півфінал планетарної першості вперше з 2015 року, обігравши Німеччину 5:1.
Друга півфінальна пара - Фінляндія та Росія. Перші вибили з турніру чинних чемпіонів шведів – 5:4, а росіяни виявились сильнішими за США 4:3.
Додамо також, матчі 1/2 фіналу пройдуть завтра.
Нагадаємо, раніше визначилися усі учасники плей-оф групи А ЧС-2019 з хокею.