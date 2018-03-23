На красной ветке метро Киева поломался поезд
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Из-за поломки поезда на Святошинско-Броварской линии (красная ветка) столичного метрополитена было временно изменено движение поездов. Об этом УНН сообщили в пресс-службе КП "Киевский метрополитен".
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"Красная ветка. Поломка поезда. Движение организовано "Академгородок" - "Крещатик", "Арсенальная" - "Лесная", - сообщили в метрополитене.
При этом указано, что на данный момент движение восстановлено в обычном режиме.
Как сообщал УНН, накануне вечером движение метро в Киеве остановили из-за пассажира на рельсах.
Пассажиров сняли с поезда на станции "Крещатик".