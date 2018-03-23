На червоній гілці метро Києва поламався поїзд
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Через поломку поїзда на Святошинсько-Броварській лінії (червона гілка) столичного метрополітену було тимчасово змінено рух потягів. Про це УНН повідомили у прес-службі КП "Київський метрополітен".
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"Червона гілка. Поломка поїзда. Рух організовано "Академмістечко" - "Хрещатик", "Арсенальна" - "Лісова", - повідомили у метрополітені.
При цьому вказано, що наразі рух відновлено у звичайному режимі.
Як повідомляв УНН, напередодні ввечері рух метро у Києві зупинили через пасажира на колії.
Пасажирів зняли з потягу на станції "Хрещатик".