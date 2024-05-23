На Черниговщине задержали мужчину, который дважды выстрелил из винтовки в жену

На Прилуччине правоохранители задержали 49-летнего мужчину, который во время семейной ссоры выстрелил в жену из винтовки. В результате этого женщина получила два огнестрельных ранения. Мужчину поместили в изолятор временного содержания. Об этом сообщает полиция Черниговской области, пишет УНН.

Детали

Ночью 22 мая в полицию Прилук поступило сообщение от медиков о том, что местная жительница получила огнестрельное ранение.

По вызову немедленно прибыли группа реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа райотдела и сотрудники криминальной полиции.

Полицейские установили, что в ходе конфликта между супругами, мужчина выстрелил из незарегистрированной нарезной винтовки в сторону своей жены. В результате 43-летняя женщина получила два огнестрельных ранения, ее госпитализировали, - говорится в сообщении.

Полицейские задержали злоумышленника в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Оружие и другие вещественные доказательства изъяты и будут направлены на экспертизы. следователь полиции начал уголовное производство по ч. 3 ст. 15 ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на убийство). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

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