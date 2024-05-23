На Чернігівщині затримали чоловіка, який двічі вистрілив з гвинтівки у дружину
Київ • УНН
На Прилуччині 49-річний чоловік двічі вистрілив у свою дружину з рушниці під час сімейної сварки, внаслідок чого вона отримала вогнепальні поранення і була госпіталізована, після чого його затримала поліція.
На Прилуччині правоохоронці затримали 49-річного чоловіка, який під час сімейної сварки вистрілив у дружину з гвинтівки. Внаслідок цього жінка отримала два вогнепальні поранення. Чоловіка помістили до ізолятора тимчасового тримання. Про це повідомляє поліція Чернігівської області, пише УНН.
Деталі
Вночі 22 травня до поліції Прилук надійшло повідомлення від медиків про те, що місцева мешканка отримала вогнепальне поранення.
За викликом негайно прибули група реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група райвідділу та співробітники кримінальної поліції.
Поліцейські встановили, що в ході конфлікту між подружжям, чоловік вистрелив з незареєстрованої нарізної гвинтівки в бік своєї дружини. Внаслідок цього 43-річна жінка отримала два вогнепальні поранення, її госпіталізували,
Поліцейські затримали зловмисника у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Зброю та інші речові докази вилучено та буде направлено на експертизи.Слідчий поліції розпочав кримінальне провадження за ч. 3 ст. 15 ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (замах на вбивство). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.
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