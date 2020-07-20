В Черниговской области выявили нарушения при закупке медтоваров для противодействия COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. В Черниговской области закупка медицинских товаров для предотвращения возникновения и распространения COVID-19 осуществлялась по завышенным ценам, что привело к убыткам госбюджета на сумму 166 тыс. грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Черниговской области.
"В частности, установлено, что в цену товаров включен налог на добавленную стоимость, от налогообложения которым операции по поставке указанной в договорах номенклатуры товаров, освобождены на основании Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты, направленные на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)" и соответствующих положений Налогового кодекса Украины", - говорится в сообщении.
Прокуратура подала в суд ряд исков о нарушениях при закупке медицинских товаров и о взыскании с поставщиков безосновательно полученных средств.
"По искам прокуратуры Хозяйственный суд Черниговской области закрыл производство по двум делам. Основание этому - добровольное возвращение ответчиками безосновательно полученных средств на сумму свыше 166 тыс. грн", - сообщили в прокуратуре.
Как ранее сообщал УНН, по состоянию на 20 июля к ослаблению карантина не готовы Винницкая, Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Харьковская и Черниговская области и город Киев.
Напомним, в Украине зафиксировано уже почти 59,5 тысячи случаев коронавирусной болезни COVID-19.