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На Чернігівщині виявили порушення при закупці медтоварів для протидії COVID-19

Київ • УНН

 • 7983 перегляди

КИЇВ. 20 липня. УНН. На Чернігівщині закупівля медичних товарів для запобігання виникненню і поширенню COVID-19 здійснювалась по завищеним цінам, що призвело до збитків держбюджету на суму 166 тис. грн. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу прокуратури Чернігівської області.

"Зокрема, встановлено, що до ціни товарів включено податок на додану вартість, від оподаткування яким операції з постачання зазначеної у договорах номенклатури товарів звільнено на підставі Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID -19)" та відповідних положень Податкового кодексу України", – йдеться в повідомленні.

Прокуратура подала до суду низку позовів щодо порушень під час закупівлі медичних товарів і про стягнення з постачальників безпідставно отриманих коштів.

"За позовами прокуратури Господарський суд Чернігівської області закрив провадження у двох справах. Підстава цьому – добровільне повернення відповідачами безпідставно отриманих коштів на суму понад 166 тис. грн", – поінформували в прокуратурі.

Як раніше повідомляв УНН, станом на 20 липня до послаблення карантину не готові Вінницька, Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Одеська, Харківська та Чернігівська області та місто Київ.

Нагадаємо, в Україні зафіксовано вже майже 59,5 тисячі випадків коронавірусної хвороби COVID-19. 

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