До послаблення карантину не готові 8 областей та Київ - МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. Станом на 20 липня не відповідають необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів 8 областей та місто Київ. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МОЗ.
Так, за даними МОЗ, до послаблення карантину не готові Вінницька, Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Одеська, Харківська та Чернігівська області та місто Київ.ї
Нагадаємо, у МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19.
Як повідомлялося, в Україні на 9 годину 20 липня зафіксовано вже майже 59,5 тисячі випадків коронавірусної хвороби COVID-19, кількість нових випадків менша, ніж днем раніше.