До послаблення карантину не готові 8 областей та Київ - МОЗ

Так, за даними МОЗ, до послаблення карантину не готові Вінницька, Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Одеська, Харківська та Чернігівська області та місто Київ.ї

Нагадаємо, у МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19.

Як повідомлялося, в Україні на 9 годину 20 липня зафіксовано вже майже 59,5 тисячі випадків коронавірусної хвороби COVID-19, кількість нових випадків менша, ніж днем раніше.