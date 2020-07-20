У МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. Найбільше випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 було зафіксовано у Львівській, Закарпатській областях та у місті Києві. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
"Якщо говорити у розрізі регіонів, то за останню добу найбільша кількість випадків зареєстрована у Львівській області – 115, Закарпатській області – 86 та у місті Києві – 77", - зазначив він.
За даними Telegram-каналу МОЗ "Коронавірус у регіонах", всього в Україні 59 493 випадків коронавірусної хвороби COVID-19: нових за добу - 651, загалом одужало - 31439 осіб (+560 за добу), померло - 1498 осіб (+14 за добу), підозри на хворобу виявили у 108910 осіб (+703 за добу).
Загалом випадки виявлено:
▪️ Вінницька область — 2 317 (+18);
▪️ Волинська область — 3 281 (+30);
▪️ Дніпропетровська область — 1 209 (+2);
▪️ Донецька область — 794 (+2);
▪️ Житомирська область — 1 602 (+9);
▪️ Закарпатська область — 4 440 (+86);
▪️ Запорізька область — 687 (+9);
▪️ Івано-Франківська область — 3 536 (+72);
▪️ Кіровоградська область — 682 (+1);
▪️ м. Київ — 6 961 (+77);
▪️ Київська область — 3 308 (+37);
▪️ Львівська область — 8 115 (+115);
▪️ Луганська область — 106 (0);
▪️ Миколаївська область — 522 (+9);
▪️ Одеська область — 2 573 (+41);
▪️ Полтавська область — 353 (+2);
▪️ Рівненська область — 5 144 (+62);
▪️ Сумська область — 371 (+1);
▪️ Тернопільська область — 2 456 (+26);
▪️ Харківська область — 3 033 (+19);
▪️ Херсонська область — 213 (0);
▪️ Хмельницька область — 980 (0);
▪️ Чернівецька область — 5 332 (+21);
▪️ Черкаська область — 845 (+12);
▪️ Чернігівська область — 642 (0).
Нагадаємо, в Україні на 9 годину 20 липня зафіксовано вже майже 59,5 тисячі випадків коронавірусної хвороби COVID-19, кількість нових випадків менша, ніж днем раніше.