В Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. Больше всего случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 было зафиксировано во Львовской, Закарпатской областях и в Киеве. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество случаев зарегистрировано во Львовской области - 115, Закарпатской области - 86 и в Киеве - 77", - отметил он.
По данным Telegram-канала Минздрава "Коронавирус в регионах", всего в Украине 59 493 случаев коронавирусной болезни COVID-19: новых за сутки - 651, в общем выздоровели - 31439 человек (+560 за сутки), умерло - 1498 человек (+14 за сутки), подозрения на болезнь обнаружили у 108910 человек (+703 за сутки).
В общем случаи выявлено:
▪️ Винницкая область - 2317 (+18);
▪️ Волынская область - 3281 (+30);
▪️ Днепропетровская область - 1209 (+2);
▪️ Донецкая область - 794 (+2);
▪️ Житомирская область - 1602 (+9);
▪️ Закарпатская область - 4440 (+86);
▪️ Запорожская область - 687 (+9);
▪️ Ивано-Франковская область - 3536 (+72);
▪️ Кировоградская область - 682 (+1);
▪️ г. Киев - 6961 (+77);
▪️ Киевская область - 3308 (+37);
▪️ Львовская область - 8115 (+115);
▪️ Луганская область - 106 (0);
▪️ Николаевская область - 522 (+9);
▪️ Одесская область - 2573 (+41);
▪️ Полтавская область - 353 (+2);
▪️ Ровенская область - 5144 (+62);
▪️ Сумская область - 371 (+1);
▪️ Тернопольская область - 2456 (+26);
▪️ Харьковская область - 3033 (+19);
▪️ Херсонская область - 213 (0);
▪️ Хмельницкая область - 980 (0);
▪️ Черновицкая область - 5332 (+21);
▪️ Черкасская область - 845 (+12);
▪️ Черниговская область - 642 (0).
Напомним, в Украине на 9:00 20 июля зафиксировано уже почти 59,5 тысячи случаев коронавирусной болезни COVID-19, количество новых случаев меньше, чем днем ранее.