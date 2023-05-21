На Черниговщине продолжается лесной пожар, к которому привели российские обстрелы
Киев • УНН
КИЕВ. 21 мая. УНН. На Новгород-Северщине в Черниговской области продолжается лесной пожар, к которому привели российские обстрелы около недели назад. Об этом информирует “Северный лесной офис”, передает УНН.
Детали
Лесная охрана Семеновского и Орликовского лесничеств филиала "Новгород-Северское лесное хозяйство" вместе с подразделением ГСЧС продолжают сдерживать лесные пожары на границе Семеновской громады Новгород-Северского района.
Лес занялся в результате вражеских обстрелов около недели назад. Из-за активной фазы проведения боевых действий на границе и наличия инженерно-технической защиты, определить площадь пожаров до сих пор невозможно.
Цитата
“Лесоводы продолжают создавать минерализованные полосы в лесах и вокруг близлежащих населенных пунктов. Тушение пожара с привлечением пожарной техники и сил личного состава невозможно в связи с постоянной угрозой жизни и здоровью людей”, – говорится в сообщении.
Дополнение
Оккупанты ударили по Новгород-Северскому, вероятно, с самолета Су-30СМ в ночь на 12 мая. Целями врага стали местные школа и интернат. В результате ракетного удара погибли три человека, 12 – получили ранения.