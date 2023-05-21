На Чернігівщині триває лісова пожежа, до якої призвели російські обстріли
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. На Новгород-Сіверщині у Чернігівській області триває лісова пожежа, до якої призвели російські обстріли близько тижня тому. Про це інформує “Північний лісовий офіс”, передає УНН.
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Лісова охорона Семенівського та Орликівського лісництв філії "Новгород-Сіверське лісове господарство" разом із підрозділом ДСНС продовжують стримувати лісові пожежі на прикордонні Семенівської громади Новгород-Сіверського району.
Ліс зайнявся внаслідок ворожих обстрілів близько тижня тому. Через активну фазу проведення бойових дій на кордоні та наявністю інженерно-технічного захисту, визначити площу пожеж досі неможливо.
Цитата
“Лісівники продовжують створювати мінералізовані смуги в лісах та навколо прилеглих населених пунктів. Гасіння пожежі з залученням пожежної техніки та сил особового складу неможливо у зв'язку із постійною загрозою життю та здоров'ю людей”, – йдеться в повідомленні.
Доповнення
Окупанти вдарили по Новгород-Сіверському, ймовірно, з літака Су-30СМ в ніч на 12 травня. Цілями ворога стали місцеві школа та інтернат. Внаслідок ракетного удару загинуло троє людей, 12 – дістали поранення.