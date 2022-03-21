В Черниговской области на фронте украинские защитники наносят мощные удары по врагу - ОГА

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"Стандартно по Чернигову что-то бьет. Прилетают снаряды на гражданскую инфраструктуру. Немного достается Нежину тоже. По другим громадам ситуация без изменений. На фронте ситуация также без изменений: мы наносим мощные удары по вражеским позициям и уверен, что очень скоро нас ждет победа", - указал Чаус.

Детали

Он напомнил, что есть новое время комендантского часа: с 20:00 до 6:00 с сегодняшнего дня. Каждая громада может индивидуально установить комендантский час, но исключительно при согласовании районной военной администрации, указал чиновник.

"Сегодня много работы. Разгружаем очередную гуманитарку. Спасибо всем, кто направляет ее в Чернигов, и в другие города Черниговской области. Слава Богу у нас с гуманитарной Нежин, Прилуки. Да все почти с гуманитарной. Не хочу называть населенные пункты, особенно те, где враг находится, мы и туда доезжаем. Несколько населенных пунктов, без изменений остаются недоступными, к сожалению. И там наши люди. Я понимаю, как им там тяжело. Я уверен, что это ненадолго", - указал председатель ОГА.