На Чернігівщині на фронті українські оборонці завдають потужні удари по ворогу - ОДА

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"Стандартно по Чернігову щось гупає. Прилітають снаряди на цивільну інфраструктуру. Трохи дістається Ніжину теж. По інших громадах ситуація без змін. На фронті ситуація також без змін: ми наносимо потужні удари по ворожим позиціям і впевнений, що дуже скоро на нас чекає перемога", - вказав Чаус.

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Він нагадав, що є новий час комендантської години: з 20:00 до 6:00 відсьогодні. Кожна громада може індивідуально встановити комендантську годину, але виключно за погодження районної військової адміністрації, вказав посадовець.

"Сьогодні багато роботи. Розвантажуємо чергову гуманітарку. Дякую всім, хто направляє її до Чернігова, і до інших міст Чернігівської області. Слава Богу у нас з гуманітарною Ніжин, Прилуки. Та всі майже з гуманітарною. Не хочу називати населені пункти, особливо ті, де ворог знаходиться, ми і туди доїжджаємо. Кілька населених пунктів, без змін, залишаються недоступними, на жаль. І там наші люди. Я розумію, як їм там важко. Я впевнений, що це ненадовго", - вказав голова ОДА.