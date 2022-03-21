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На Чернігівщині на фронті українські оборонці завдають потужні удари по ворогу - ОДА

На Чернігівщині на фронті українські оборонці завдають потужні удари по ворогу - ОДА

Київ • УНН

 • 151331 перегляди

КИЇВ. 21 березня. УНН. На Чернігівщині на фронті українські оборонці завдають потужні удари по ворогу, однак стандартно по Чернігову щось гупає. Про це заявив голова Чернігівської ОДА В'ячеслав Чаус у відеозверненні, пише УНН.

Цитата

"Стандартно по Чернігову щось гупає. Прилітають снаряди на цивільну інфраструктуру. Трохи дістається Ніжину теж. По інших громадах ситуація без змін. На фронті ситуація також без змін: ми наносимо потужні удари по ворожим позиціям і впевнений, що дуже скоро на нас чекає перемога", - вказав Чаус.

Деталі

Він нагадав, що є новий час комендантської години: з 20:00 до 6:00 відсьогодні. Кожна громада може індивідуально встановити комендантську годину, але виключно за погодження районної військової адміністрації, вказав посадовець.

"Сьогодні багато роботи. Розвантажуємо чергову гуманітарку. Дякую всім, хто направляє її до Чернігова, і до інших міст Чернігівської області. Слава Богу у нас з гуманітарною Ніжин, Прилуки. Та всі майже з гуманітарною. Не хочу називати населені пункти, особливо ті, де ворог знаходиться, ми і туди доїжджаємо. Кілька населених пунктів, без змін, залишаються недоступними, на жаль. І там наші люди. Я розумію, як їм там важко. Я впевнений, що це ненадовго", - вказав голова ОДА.

Українські Національні Новини

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