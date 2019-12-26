В Черниговской области ликвидировали деятельность покерного клуба и игорных заведений
Киев • УНН
КИЕВ. 26 декабря. УНН. В Черниговской области ликвидировали деятельность покерного клуба и других игорных заведений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Черниговской области.
"Под процессуальным руководством прокуроров Черниговской области в ходе расследования уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 203-2 УК Украины (занятие игорным бизнесом), разоблачена и прекращена деятельность покерного клуба и других игорных заведений, которыми предоставлялись услуги в сфере игорного бизнеса под видом государственной лотереи и интерактивного клуба", - говорится в сообщении.
По результатам проведенных следственных действий изъято 3 покерных стола, игровые фишки, колоды карт, системные блоки, мониторы, маршрутизаторы связи, чековые аппараты, денежные средства, черновую документацию.
Следствие по указанным фактам продолжается. С целью установления всех обстоятельств событий проводятся следственные (розыскные) действия. Кроме того, с целью эффективного противодействия уголовным правонарушением, связанных с нелегальным игорным бизнесом, прокуратурой области и местными прокуратурами созданы межведомственные рабочие группы, в состав которых вошли руководители всех правоохранительных органов области.
Напомним, с начала отработки территории Харьковской области полицейские проверили 432 заведения, связанные с игорным бизнесом. В результате деятельность 27 объектов приостановлена, 361 закрылись самостоятельно.