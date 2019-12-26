На Чернігівщині ліквідували діяльність покерного клубу та гральних закладів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. На Чернігівщині ліквідували діяльність покерного клубу та інших гральних закладів. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Чернігівській області.
"Під процесуальним керівництвом прокурорів Чернігівщини в ході розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 203-2 КК України (зайняття гральним бізнесом), викрито та припинено діяльність покерного клубу та інших гральних закладів, якими надавались послуги у сфері грального бізнесу під виглядом державної лотереї та інтерактивного клубу", - сказано у повідомленні.
За результатами проведених слідчих дій вилучено 3 покерних столи, ігрові фішки, колоди карт, системні блоки, монітори, маршрутизатори зв’язку, чекові апарати, грошові кошти, чорнову документацію.
Слідство за вказаними фактами триває. З метою встановлення всіх обставин подій проводяться слідчі (розшукові) дії.
Окрім того, з метою ефективної протидії кримінальним правопорушенням, пов’язаних з нелегальним гральним бізнесом, прокуратурою області та місцевими прокуратурами створено міжвідомчі робочі групи, до складу яких увійшли керівники усіх правоохоронних органів області.
Нагадаємо, з початку відпрацювання території Харківської області поліцейські перевірили 432 заклади, пов’язані з гральним бізнесом. В результаті діяльність 27 об’єктів припинено, 361 зачинилися самостійно.