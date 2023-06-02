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В Черкасской области ночью работала ПВО, данных о разрушениях не поступало - ОВА

Киев • УНН

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КИЕВ. 2 июня. УНН. В Черкасской области во время ночной атаки российских войск работала противовоздушная оборона, данных о разрушениях или пострадавших не поступало. Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец в Telegram, пишет УНН

Цитата

"Ночью наши защитники надежно держали небо над Черкасской областью. Почти три часа подряд мы имели угрозу с воздуха, фиксируя массовый пролет вражеских ракет и дронов над территорией. В области работали силы ПВО", - сообщил Табурец.

По его словам, результаты работы сейчас выясняются.

"Информация о пострадавших или разрушениях в результате воздушной атаки противника не поступала", - отметил глава ОВА.

Дополнение

По данным Генштаба, за прошедшие сутки противник нанес 12 ракетных ударов с применением 10 баллистических и крылатых ракет типа “Искандер” по Киеву (уничтожено нашими защитниками) и 2 зенитных управляемых ракет С-300 по Харькову. Кроме того, нанес 46 авиационных ударов и совершил 107 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Предварительно, этой ночью враг задействовал для ударов 15 крылатых ракет и 18 иранских ударных БПЛА “Shahed” - все эти воздушные цели были уничтожены нашими защитниками.

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