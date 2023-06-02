На Черкащині вночі працювала ППО, даних про руйнації не надходило - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 2 червня. УНН. У Черкаській області під час нічної атаки російських військ працювала протиповітряна оборона, даних про руйнації чи постраждалих не надходило. Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець у Telegram, пише УНН.
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"Уночі наші оборонці надійно тримали небо над Черкащиною. Майже три години поспіль ми мали загрозу з повітря, фіксуючи масовий проліт ворожих ракет і дронів над територією. В області працювали сили ППО", - повідомив Табурець.
З його слів, результати роботи наразі з'ясовують.
"Інформація про потерпілих чи руйнації внаслідок повітряної атаки противника не надходила", - зазначив голова ОВА.
Доповнення
За даними Генштабу, протягом минулої доби противник завдав 12 ракетних ударів із застосуванням 10 балістичних та крилатих ракет типу “Іскандер” по Києву (знищено нашими захисниками) та 2 зенітних керованих ракет С-300 по Харкову. Окрім того, завдав 46 авіаційних ударів та здійснив 107 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
Попередньо, цієї ночі ворог задіяв для ударів 15 крилатих ракет та 18 іранських ударних БпЛА “Shahed” - усі ці повітряні цілі були знищені нашими захисниками.