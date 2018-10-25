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В Черкасской области обнаружили свалку ядохимикатов, ущерб государству 41 млн грн

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 октября. УНН. В городе Городище, Черкасской области, неизвестные организовали свалку опасных отходов. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель начальника Государственной экологической инспекции Центрального региона Александр Позняков, передает УНН.

Злоумышленники выбросили тару из-под средств защиты растений, рассказал чиновник.

"Госэкоинспекцией рассчитан ущерб, вследствие засорения земли, что составляет 41 млн 440 тыс. 127,96 грн и отобраны пробы почв для определения содержания показателей состава и свойств", - уточнил Позняков.

Свалка находись возле здания бывшего химсклада, который арендует ООО "Укрэковторсервис", добавил чиновник. По данным ЕГР, основным видом деятельности предприятия является сбор опасных отходов, сообщил чиновник.

"Однако в перечне лицензиатов на осуществление хозяйственной деятельности по обращению с опасными отходами, размещенном на официальном сайте Министерства экологии и природных ресурсов Украины, этого предприятия нет", - подчеркнул он.

Соблюдение законности в деятельности предприятия изучат правоохранители, добавил Позняков.

Напомним, в Украине продолжается проверка утилизаторов опасных отходов. Лицензии лишены уже более 40 предприятий.

Украинские Национальные Новости

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