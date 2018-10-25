На Черкащині виявлено звалище ядохімікатів, збиток державі 41 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. У місті Городище, що на Черкащині, невідомі організували звалище небезпечних відходів. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник начальника Державної екологічної інспекції Центрального регіону Олександр Позняков, передає УНН.
Зловмисники викинули тару з-під засобів захисту рослин, розповів чиновник.
"Держекоінспекцією розраховано шкоду, внаслідок засмічення землі, яка становить 41 млн 440 тис. 127,96 грн. та відібрано проби грунтів для визначення вмісту показників складу і властивостей", - уточнив Позняков.
Звалище знаходься поблизу приміщення колишнього хімскладу, яке орендує ТОВ "Укрековторсервіс", додав чиновник. За даними ЄДР, основним видом діяльності підприємства є збирання небезпечних відходів, поінформував чиновник.
"Проте в переліку ліцензіатів на провадження господарської діяльності з поводженням з небезпечними відходами, розміщеному на офіційному сайті Міністерства екології та природних ресурсів України цього підприємства немає", - підкреслив він.
Дотримання законності у діяльності підприємства вивчать правоохоронці, додав Позняков.
Нагадаємо, в Україні триває перевірка утилізаторів небезпечних відходів. Ліцензії позбавлено вже понад 40 підприємств.