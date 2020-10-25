В Черкасской области от COVID-19 умер кандидат в депутаты

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 45552 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
14:27 • 67647 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 113802 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 100563 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 117973 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 95670 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 100504 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103429 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101732 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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4 марта, 07:12 • 101427 просмотра

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В Черкасской области от COVID-19 умер кандидат в депутаты

В Черкасской области от COVID-19 умер кандидат в депутаты

Киев  •  УНН

 • 20287 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. Ночью от осложнений вызванных COVID-19 умер первый номер по 1 округу в Христиновскую городского совета партии “Европейская Солидарность” в городской совет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на члена комитета избирателей Украины Максима Михлика.

“Нестандартная и трагическая ситуация. В городе Христиновка, Черкасская область сегодня ночью умер первый номер по 1 округу в Христиновский городской совет партии „Европейская Солидарность“ в городской совет Кучеренко А.Н. Осложнения при COVID-19”, — отмечает он.

По его словам, ТИК обсуждала использование штампа “выбыл” на всех бюллетенях за данную партию.

“Совместными усилиями ЦИК и наблюдателей КИУ убедили такого не делать. Напоминаем, что в таких ситуациях партия остается в бюллетене и избиратели могут за нее проголосовать ”, - добавляет он.

Напомним, в Украине 8:45 25 октября зафиксировано уже 343 тысячи случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки — более 6 тысяч.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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