В Черкасской области от COVID-19 умер кандидат в депутаты
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Ночью от осложнений вызванных COVID-19 умер первый номер по 1 округу в Христиновскую городского совета партии “Европейская Солидарность” в городской совет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на члена комитета избирателей Украины Максима Михлика.
“Нестандартная и трагическая ситуация. В городе Христиновка, Черкасская область сегодня ночью умер первый номер по 1 округу в Христиновский городской совет партии „Европейская Солидарность“ в городской совет Кучеренко А.Н. Осложнения при COVID-19”, — отмечает он.
По его словам, ТИК обсуждала использование штампа “выбыл” на всех бюллетенях за данную партию.
“Совместными усилиями ЦИК и наблюдателей КИУ убедили такого не делать. Напоминаем, что в таких ситуациях партия остается в бюллетене и избиратели могут за нее проголосовать ”, - добавляет он.
Напомним, в Украине 8:45 25 октября зафиксировано уже 343 тысячи случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки — более 6 тысяч.