На Черкащині від COVID-19 помер кандидат у депутати

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КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Вночі від ускладнень викликаних COVID-19 помер перший номер по 1 округу до Христинівської міської ради партії “Європейська Солідарність” до міської ради. Про це повідомляє УНН із посиланням на члена комітету виборців України Максима Михлика.

“Нестандартна і трагічна ситуація. В місті Христинівка, Черкаська область сьогодні вночі помер перший номер по 1 округу до Христинівської міської ради партії „Європейська Солідарність“ до міської ради Кучеренко О.М. Ускладнення при COVID-19”, — зазначає він.

За його словами, ТВК обговорювала використання штампу “вибув” на всіх бюлетенях за дану партію.

“Спільними зусиллями ЦВК і спостерігачів КВУ переконали такого не робити. Нагадуємо, що в таких ситуаціях партія залишається в бюлетені і виборці можуть за неї проголосувати”, — додає він.

Нагадаємо, в Україні на 8:45 25 жовтня зафіксовано вже 343 тисячі випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу — понад 6 тисяч.

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