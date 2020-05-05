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В Черкасской области будут судить женщину, которую подозревают в убийстве своего новорожденного ребенка

Киев • УНН

 • 13376 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. Завершено досудебное расследование в отношении 33-летней женщины из Черкасской области, которую подозревают в умышленном убийстве своего новорожденного ребенка. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Черкасской области.

В Черкасской области будут судить женщину, которую подозревают в убийстве своего новорожденного ребенка

"За процессуального руководства прокуроров Смелянского местной прокуратуры завершено досудебное расследование в отношении 33-летней жительницы Смелянского района, которой инкриминируется совершение умышленного убийства своего новорожденного ребенка (ст. 117 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Напомним, женщине в Черкасской области сообщили о подозрении в убийстве ее новорожденного ребенка.

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