На Черкащині судитимуть жінку, яку підозрююють у вбивстві своєї новонародженої дитини
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Завершено досудове розслідування стосовно 33-річної жінки з Черкаської області, яку підозрюють в умисному вбивстві своєї новонародженої дитини. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу прокуратури Черкаської області.
"За процесуального керівництва прокурорів Смілянської місцевої прокуратури завершено досудове розслідування стосовно 33-річної мешканки Смілянського району, якій інкриміновано вчинення умисного вбивства своєї новонародженої дитини (ст. 117 КК України)", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, жінці на Черкащині повідомили про підозру за вбивство її новонародженої дитини.