В Черкасской области работает ПВО - глава ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. В Черкасской области работают силы ПВО. Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, пишет УНН.
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"В Черкасской области работает ПВО. Никаких фото, видео или локаций! Будьте в укрытиях!" – написал Табурец в Телеграм.
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