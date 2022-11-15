В Черкасской области работает ПВО - глава ОВА

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"В Черкасской области работает ПВО. Никаких фото, видео или локаций! Будьте в укрытиях!" – написал Табурец в Телеграм.

Ранее

В ряде областей Украины было объявлено воздушную тревогу, затем она распространилась на все области Украины. Начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщал о массовом пуске ракет Х-101 с Ту-95 из рф.

Похже глава Николаевской ОВА Виталий Ким предупредил о новой волне запуска российскими оккупантами ракет.