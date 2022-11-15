На Черкащині працює ППО - голова ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. У Черкаській області працюють сили ППО. Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, пише УНН.
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"На Черкащині працює ППО. Жодних фото, відео чи локацій! Будьте в укриттях!" - написав Табурець у Телеграм.
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