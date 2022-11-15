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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
05:30 • 52597 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 69379 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 106847 перегляди

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31 березня, 14:30 • 184055 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

31 березня, 12:29 • 201051 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

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На Черкащині працює ППО - голова ОВА

На Черкащині працює ППО - голова ОВА

Київ • УНН

 • 270997 перегляди

КИЇВ. 15 листопада. УНН. У Черкаській області працюють сили ППО. Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, пише УНН.

Цитата

"На Черкащині працює ППО. Жодних фото, відео чи локацій! Будьте в укриттях!" - написав Табурець у Телеграм.

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У низці областей України було оголошено повітряну тривогу, потім вонапоширилася на всі області України. Начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомляв про масовий пуск ракет Х-101 з Ту-95 з рф.

Згодом голова Миколаївської ОВА Віталій Кім попередив про нову хвилю запуску російськими окупантами ракет.

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