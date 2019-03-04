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В Черкасской области построят 12 футбольных мини-полей

В Черкасской области построят 12 футбольных мини-полей

Киев  •  УНН

 • 10429 просмотра

КИЕВ. 5 марта. УНН. В этом году в Черкасской области построят 12 спортивных площадок с искусственным покрытием для игры в мини-футбол. Об этом УНН рассказал первый заместитель главы Федерации футбола Черкасской области Владимир Фощий.

"В прошлом году по государственной программе по строительству футбольных полей с искусственным покрытием в Черкасской области построили 8 футбольных мини-полей, а в 2019 году запланировано строительство еще 12 таких площадок", - сообщил он.

Фощий добавил, что в прошлом году детско-юношеским спортивным учреждениям, районным и городским федерациям футбола было выдано 566 футбольных мячей. Для учебно-тренировочного и игрового процесса, уточнил он.

"В этом году мы продолжим развивать детско-юношеский футбол в области", - подчеркнул он.

Напомним, что в селах в Запорожье также строят новые футбольные мини-поля.

За прошлый год по всей стране удалось построить и реконструировать около тысячи мини-площадок для футбола.

Ранее в ФФУ сообщили, что ставят себе целью появление в Украине до 2020 году около 2500 новых футбольных площадок, а также еще 50 стадионов.

Украинские Национальные Новости

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