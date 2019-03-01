У селах на Запоріжжі будують нові футбольні міні-поля

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КИЇВ. 1 березня. УНН. Протягом 2019 року на території Запорізької області збудують щонайменше п'ять спортивних майданчиків зі штучним покриттям для гри у міні-футбол. Про це свідчать дані ProZorro, передає УНН.

Три спортивні майданчики будуть зведені у селі Богданівка Чернігівського району, один у смт Пришиб Михайлівського району та ще один у смт Балабине Запорізького району.

Як писав УНН, за рік, за підтримки Федерації футболу України, по всій країні вдалося побудувати і реконструювати близько тисячі міні-майданчиків для футболу.

Раніше у ФФУ повідомили, що ставлять собі за мету появу в Україні до 2020 року близько 2500 нових футбольних майданчиків, а також ще 50 стадіонів.

Українські Національні Новини

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