У селах на Запоріжжі будують нові футбольні міні-поля
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Протягом 2019 року на території Запорізької області збудують щонайменше п'ять спортивних майданчиків зі штучним покриттям для гри у міні-футбол. Про це свідчать дані ProZorro, передає УНН.
Три спортивні майданчики будуть зведені у селі Богданівка Чернігівського району, один у смт Пришиб Михайлівського району та ще один у смт Балабине Запорізького району.
Як писав УНН, за рік, за підтримки Федерації футболу України, по всій країні вдалося побудувати і реконструювати близько тисячі міні-майданчиків для футболу.
Раніше у ФФУ повідомили, що ставлять собі за мету появу в Україні до 2020 року близько 2500 нових футбольних майданчиків, а також ще 50 стадіонів.