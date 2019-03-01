В селах на Запорожье строят новые футбольные мини-поля
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. В течение 2019 года на территории Запорожской области построят не менее пяти спортивных площадок с искусственным покрытием для игры в мини-футбол. Об этом свидетельствуют данные ProZorro, передает УНН.
Три спортивных площадки будут построены в селе Богдановка Черниговского района, один в пгт Пришиб Михайловского района и еще один в пгт Балабино Запорожского района.
Как писал УНН, за год, при поддержке Федерации футбола Украины, по всей стране удалось построить и реконструировать около тысячи мини-площадок для футбола.
Ранее в ФФУ сообщили, что ставят себе целью появление в Украине в 2020 году около 2500 новых футбольных площадок, а также еще 50 стадионов.