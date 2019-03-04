На Черкащині побудують 12 футбольних міні-полів
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Цього року у Черкаській області побудують 12 спортивних майданчиків зі штучним покриттям для гри у міні-футбол. Про це УНН розповів перший заступник голови Федерації Футболу Черкаської області Володимир Фощій.
"Торік по державній програмі з будівництва футбольних полів зі штучним покриттям на Черкащині збудували 8 футбольних міні-полів, а у 2019 році заплановано будівництво ще 12 таких майданчиків", - повідомив він.
Фощій додав, що минулого року дитячо-юнацьким спортивним закладам, районним та міським федераціям футболу було видано 566 футбольних м’ячів. Для навчально-тренувального та ігрового процесу, уточнив він.
"Цього року ми продовжимо розвивати дитячо-юнацький футбол у області", - підкреслив він.
Нагадаємо, що у селах на Запоріжжі також будують нові футбольні міні-поля.
За минулий рік по всій країні вдалося побудувати і реконструювати близько тисячі міні-майданчиків для футболу.
Раніше у ФФУ повідомили, що ставлять собі за мету появу в Україні до 2020 року близько 2500 нових футбольних майданчиків, а також ще 50 стадіонів.