На Черкащині побудують 12 футбольних міні-полів

"Торік по державній програмі з будівництва футбольних полів зі штучним покриттям на Черкащині збудували 8 футбольних міні-полів, а у 2019 році заплановано будівництво ще 12 таких майданчиків", - повідомив він.

Фощій додав, що минулого року дитячо-юнацьким спортивним закладам, районним та міським федераціям футболу було видано 566 футбольних м’ячів. Для навчально-тренувального та ігрового процесу, уточнив він.

"Цього року ми продовжимо розвивати дитячо-юнацький футбол у області", - підкреслив він.

Нагадаємо, що у селах на Запоріжжі також будують нові футбольні міні-поля.

За минулий рік по всій країні вдалося побудувати і реконструювати близько тисячі міні-майданчиків для футболу.

Раніше у ФФУ повідомили, що ставлять собі за мету появу в Україні до 2020 року близько 2500 нових футбольних майданчиків, а також ще 50 стадіонів.