В Черкасской области почти сутки искали 4-летнего мальчика
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. В Черкасской области спасатели вместе с местным населением и полицией почти сутки искали 4-летнего мальчика, который заблудился. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Так, в воскресенье, 26 мая, около 14:00 к спасателям от работников Нацполиции поступило сообщение о том, что в селе Александровка из частного домовладения исчез 4-летний мальчик.
"Собрав необходимую информацию, оценив обстановку и определив район и направление поиска, спасатели вместе с местными жителями и представителями национальной полиции разделились на несколько групп и начали поиски. Поиски, которые продолжались почти сутки, были осложнены тем, что ребенок имея недостатки речи, не мог откликнуться на крики взрослых", - прокомментировали в ГСЧС.
Прочесав несколько гектаров окружающей местности, в 10:30 на следующий день одна из групп в нескольких километрах от места исчезновения заметила мальчика, который находился в лесополосе и плакал.
Сейчас ребенок находится на обследовании в Жашковской районной больнице. Состояние здоровья 4-летнего мальчика удовлетворительное.
"В общем в поисковой операции были задействованы более 80 человек", - отметили в ГСЧС.
Напомним, в Черниговской области в результате ночных поисков нашли трехлетнего малыша, заблудившегося в поле пшеницы.